GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto prosegue il suo cammino in Coppa Toscana, aggiudicandosi 90-86 il duello degli Ottavi di finale con il Valdicornia. Incontro equilibrato e avvincente, risolto dai grossetani di Marco Santolamazza nell’ultimo quarto. Avanti di due punti nella frazione d’apertura, Furi e compagni sono stati agganciati nel secondo quarto sul 42-42. Ancora equilibrio nel terzo quarto, con i livornesi che sembrano poter prendere il largo dopo l’espulsione di Mirko Mari, andando sotto anche di sei punti, sul 58-64. I liberi di Lorenzo Scurti però portano nuovamente in parità la Gea sul 66-66. Nell’ultimo periodo partono forti i biancorossi, grazie a Piccoli che segna da sotto, con un libero aggiunti e a Scurti che trova il 71-66. Valdicornia non ci sta e riaggancia i locali sul 71-71, Ignarra (due canestri da sotto e due liberi), Scurti e Piccoli portano Grosseto sul +9 (82-73). Gli ospiti si fanno pericolosi sull’84-81, ma la freddezza di Davide Liberati dalla lunetta permette di allungare sull’87-81. Venturina non molla e si riporta a -4, prima del libero di Scurti e del canestro in acrobazia di Biagetti per il 90-83, che vanifica la bomba a fil di sirena di Sparapani.

“Ci siamo un po’ complicati la vita da soli – è il commento finale dell’allenatore Marco Santolamazza – ma Valdicornia è una buona squadra che ha sempre fatto canestro. Noi si difende il giusto, ma loro ma mettono dentro, Diciamo che sono una formazione alla nostra altezza, che gioca ad altissimo punteggio e non ha una grandissima difesa, però ci hanno messo parecchio in difficoltà e soprattutto il play loro è stato bravissimo, finché non è uscito. In fondo, quando contava i ragazzi sono stati fantastici. Quando si gioca di squadra e ci si dà una mano siamo sicuramente una squadra valida, andiamo avanti meritatamente. E’ comunque solo la seconda partita dell’anno e va bene così”.

Gea Grosseto-Valdicornia 90-86

GEA GROSSETO: Biagetti 12, Scurti 17, Piccoli 16, Ignarra 17, Furi 9, Romboli, Mazzei, Liberati 11, Mari 6, Baccheschi, Mezzani 2. All. Santolamazza.

VALDICORNIA: Donati 9, Cacciottolo, Carducci 18, Battaglini 3, Tracchi 8, Magnolfi 12, De Sanctis, Barontini 11, Angiolini 4, Mannucci 9, M. Sparapani 7, G. Sparapani 5. All. Gistri.

ARBITRI: Pucciarelli e Marini di Pisa.

PARZIALI: 22-20, 42-42; 66-66.

NOTE: espulso Mari nel 3° t; usciti per falli Cacciottolo, Scurti e Ignarra.

Domenica al Palasport di via Austria terzo impegno di Coppa Toscana contro il Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket, che è andato a vincere sul campo dei Lions Montemurlo per 62-71, dopo aver condotto per quaranta minuti. La vincente dei quarti di finale approderà alla Final Four, in programma il 5-6 gennaio.

Il tabellino del Poggibonsi: Del Cucina 19, Testi, Ceccarelli 5, Figus 8, Giorgi 5, Rumachella, Muccu 10, Maestrini 9, Borgianni 6, Juliatto 9, Ravenni, Dieng. All. Franceschini.