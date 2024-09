GROSSETO – L’Amministrazione comunale di Grosseto ha predisposto il bando pubblico per la concessione di un contributo che andrà ad integrare il pagamento del canone di locazione per quest’anno. L’iniziativa è stata finanziata con 270mila euro, allocate nel “Fondo sociale per emergenza abitativa” del bilancio 2024.

“Gli aiuti saranno erogati prioritariamente ai soggetti inseriti nella fascia A (con un Ise fino a 15.984,02 euro) e qualora nel corso dell’anno dovessero essere assegnati ulteriori fondi, sarà possibile estendere il contributo anche ai soggetti della fascia “B” (con Ise tra i 15.984,03 e i 32.192,74 euro) ed Isee non superiore a 16mila 500 euro – dichiara il Comune -. La Regione Toscana ha già confermato lo stanziamento di risorse regionali per l’anno 2024, lasciando ai Comuni la possibilità di integrare il fondo con risorse proprie”.

Per ulteriori informazioni e per presentare domanda basta visitare il sito: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/

“Il nostro obiettivo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano – è sempre quello di rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza, specialmente in un momento storico in cui tante famiglie si trovano ad affrontare difficoltà economiche significative. Con questo contributo vogliamo garantire un sostegno reale a chi ne ha più bisogno e ampliare il più possibile la platea dei beneficiari. Continueremo a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per rimuovere le situazioni di disagio abitativo e sociale, perché nessuno deve sentirsi lasciato solo”.