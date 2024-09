GROSSETO – Una due giorni di festa dell’atletica giovanile quella che ha coinvolto la pista del Campo Scuola Bruno Zauli e le pedane dello Stadio Carlo Zecchini di Grosseto nel pomeriggio di sabato 21 e domenica 22 settembre quando, sotto la regia dell’Atletica Grosseto Banca Tema, è andata in scena la finale regionale dei Campionati di Società Cadetti, la categoria Under 16 che quest’anno vede coinvolti gli atleti nati nel 2009 e 2010. Dopo le cinque fasi di qualificazione, hanno preso parte a questo weekend conclusivo le migliori 12 formazioni, sia al maschile che al femminile, che si sono sfidate nelle 18 discipline in programma. La società di casa, che ha preso parte alla finale con la squadra maschile e con una cadetta ammessa a titolo individuale, chiude la classifica con una brillante seconda piazza alle spalle della Virtus Lucca e davanti alla Pistoiatletica 1983 (foto Moscati).

Nella prima giornata i biancorossi registrano i successi di Gabriele D’Amico, capace di prevalere prima negli 80m (9.29) e poi nei 150m (17.12), e Thomas Nencini, che ha chiuso i 300hs in 38.95. Entrambi gli atleti sono già proiettati a Caorle, dove il 5 e 6 ottobre sono in programma i Campionati Italiani di categoria. Il sabato si è completato con i secondi posti di Anselme Faragli, atterrato a 5.97m nel salto in lungo, e Filippo Bonucci, 3:32.56 nei 1200m siepi, e con il terzo gradino del podio di Giulia Bartaletti nel lancio del disco (22.82m) e Pietro Colombo nei 2.000m (6:10.87).

Seconda giornata ancor più ricca di soddisfazioni per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che sale sul podio in 8 diverse occasioni: vince ancora Thomas Nencini, che dopo il successo nei 300hs fa sua anche la distanza piana in 36.02 precedendo un altro protagonista del sabato, ovvero Gabriele D’Amico, secondo in 36.38. Successo anche per Anselme Faragli, che vince il salto in alto con la misura di 1.80m dopo aver chiuso in precedenza il getto del peso al secondo posto (12.80m). Il terzo successo di giornata arriva dal “solito” Riccardo Rabai, che domina i 5.000m di marcia chiudendo in 24:18.16 e precedendo il compagno di squadra Paolo Pifferi (25:14.44 e minimo per i Campionati Italiani in extremis). Dal mezzofondo arriva il terzo posto di Filippo Bonucci, 2:43.44 nei 1.000m, mentre nell’ultima gara di giornata Laganga, Nencini N., Tognoni e Duchini sono secondi nella staffetta 4x100m vinta dalla Virtus Lucca.

Tribune gremite e grande tifo, come ogni campionato di società che si rispetti, per una due giorni che, anche a livello organizzativo, è andata per il meglio, come sottolineato dal Presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema Adriano Buccelli. Tornando all’aspetto agonistico, il CDS Cadette va all’Atletica Livorno, che precede sul podio l’Atletica Firenze Marathon e la Toscana Atletica Nissan.

Tutti i risultati dell’Atletica Grosseto Banca Tema nella finale del CDS Cadetti 2024

BALDI Leonardo (80m 24° 11.04), BALDI Leonardo (300m 21° 43.85), BARTALETTI Giulia (Disco 3° 22.82), BONUCCI Filippo (1200 siepi 2° 3:32.56), BONUCCI Filippo (1000m 3° 2:43.44), BORSELLI Davide (2000m 6° 6:51.11), BORSELLI Davide (1000m 16° 3:05.71), CIAMPANA Marco (Salto triplo 12°10.77), CIAMPANA Marco (Salto in alto 12° 1.58), COLOMBO Pietro (2000m 3° 6:10.87), COLOMBO Pietro (1000m 9° 2:54.64), D’AMICO Gabriele (80m 1° 9.29), D’AMICO Gabriele (150m 1° 17.12), D’AMICO Gabriele (300m 2° 36.38), DUCHINI Tommaso (80m 6° 9.78), DUCHINI Tommaso (150m 8° 18.09), FARAGLI Anselme (Salto in lungo 2° 5.97), FARAGLI Anselme (Salto in alto 1° 1.80), FARAGLI Anselme (Peso 2° 12.80), LAGANGA Giorgio (150m 15° 19.05), NENCINI Nicolas (300Hs 7° 44.07), NENCINI Nicolas (100 Hs 7° 15.02), NENCINI Thomas (300Hs 1° 38.95), NENCINI Thomas (300m 1° 36.02), PIFFERI Paolo (5000m marcia 3° 25:14.44), RABAI Riccardo (5000m marcia 1° 24:18.16), TOGNONI Marco (100 Hs 13° 15.54), LAGANGA Giorgio / NENCINI Nicolas / TOGNONI Marco / DUCHINI Tommaso (Staffetta 4×100 2° 47.30)