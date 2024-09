SCARLINO SCALO – Entro la fine di novembre partiranno i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Scarlino Scalo.

Un intervento atteso che l’amministrazione comunale è riuscita a pianificare grazie all’aggiudicazione di un finanziamento regionale pari quasi alla totalità dell’investimento previsto.

«La nostra amministrazione si è aggiudicata un finanziamento pari a 337.500 euro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cesare Spinelli – arrivando al terzo posto nella graduatoria regionale, quasi la totalità dell’investimento previsto, che è pari a circa 395mila euro. Il Comune finanzierà la parte restante, circa 57.500 euro. Il progetto prevede l’ampliamento degli spazi e delle attrezzature degli impianti sportivi».

E non solo. «Inoltre, nella programmazione 2024 – spiega Diego Radi, consigliere comunale con delega allo Sport – è stato previsto nel bilancio comunale lo stanziamento di 145mila euro (finanziato con fondi propri dell’amministrazione): il denaro servirà per completare l’intervento e sistemare l’area sagre».

Lo scorso 17 settembre i progetti sono stati affidati a due società di professionisti e il 20 settembre sono stati avviati il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo dei due interventi in programma. Entro ottobre è prevista l’acquisizione di entrambe le progettualità al fine di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che avranno inizio entro la fine di novembre.

«Finalmente, grazie ad un impegno costante, siamo riusciti ad ottenere i fondi per avviare un intervento per noi di grande rilevanza – conclude il sindaco, Francesca Travison –: riusciremo, con l’aggiunta di circa 200mila dal bilancio comunale, a restituire alla comunità un’area sportiva completamente rinnovata. Un altro tassello che si aggiunge agli obiettivi raggiunti in questi anni per riqualificare il nostro territorio».