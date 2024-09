ORBETELLO – Si è chiusa nel primo giorno d’autunno la terza edizione del Sea Bassmaster Marine Team Championship, la sfida a squadre di pesca alla spigola in Laguna ad Orbetello. La gara, che ha chiuso l’estate in laguna, ha registrato un numero impressionante di catture e regalato forti emozioni. Le premiazioni hanno coinvolto i primi dieci team in classifica.

Ad aggiudicarsi il prestigioso Sea Bassmaster Pescare Show Trophy il team FurlanSklaf composto da Roberto Braidotti e Simon Cej sul gradino più alto del podio con 940 punti. Si conferma al secondo posto la coppia Andrea Cavallini e Matteo Paoletti ovvero il team Limostro che ha totalizzato 939 punti. Al terzo posto con 884 punti il team Barracrudo cioè Simone Tigli e Danilo De Luca. La competizione, dedicata esclusivamente ai team composti da due concorrenti, è organizzata da Insidefishing e patrocinata dall’amministrazione comunale di Orbetello, la “Team Championship” ha visto come base l’area esterna del Centro Degustazione de I Pescatori Orbetello, dove venerdì si è parlato anche della salute delle Lagune d’Italia con Nicola Tavoletta Presidente di Acli Terra che, ha consegnato anche alcuni riconoscimenti a Silvio Smania, Presidente di Insidefishing per l’organizzazione delle manifestazioni di pesca sportiva in laguna, nel completo rispetto della natura e ad alcuni dei partecipanti alla manifestazione.

Le due sessioni di gara si sono giocate nella Laguna di Ponente, la giornata di sabato è stata caratterizzata da un sole incredibile senza nemmeno un filo di vento. Solo durante la seconda giornata, quella di domenica si è alzata una leggerissima brezza di scirocco mentre il cielo era parzialmente nuvoloso, cosa che ha favorito la pesca. La gara è finita con un discreto numero di catture tutte di taglia medio grande e un Big Fish di 65 cm. “Una due giorni molto particolare, siamo stati i primi a tornare a pescare il Laguna dal fermo di luglio, dopo un’estate davvero difficile per i pesci, gli esemplari pescati hanno dimostrato che la laguna è viva e ha resistito – ha detto Silvio Smania Presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – sono delle uscite catture con taglie importanti, come sempre la laguna non ha deluso i tanti appassionati regalandoci dei momenti davvero intensi”. Ricco il montepremi destinato ai primi dieci team in classifica grazie alla presenza di partner ufficiali, di rinomate aziende del settore come Old Captain, Tubertini, Trabucco International, Bolsena Yachting, Pescare Show, Garmin Italia, NRS, Salt Water Italy e Salmotrutta TS.

“È anche grazie alla presenza di marchi prestigiosi del settore che riusciamo ad organizzare manifestazioni importanti a livello internazionale – ha proseguito Silvio Smania – un grazie particolare va anche ai nostri partner locali, i Pescatori di Orbetello, Gitav con Park Hotel Residence, al comune di Orbetello che ci ospita, alla Croce Rossa che veglia sull’incolumità dei partecipanti, grazie a Marco Aldi e Mirko Francioli per la loro presenza vigile e costante e ovviamente a tutto lo staff di Insidefishing impeccabile come sempre”. La quarta edizione di Sea Bassmaster Marine Team Championship tornerà a fine estate 2025. Mentre ad aprire la bella stagione con la sfida in kayak sarà l’ottava edizione di Branzino The Challenge in programma per il primo weekend di maggio e precisamente da venerdì 2 a domenica 4 maggio. Insidefishing torna in laguna domenica 3 novembre, contestualmente alla grande kermesse enogastronomica Gustatus, con una singolare competizione “The Big One”, vince chi cattura la spigola più grande, per saperne di più www.insidefishing.it