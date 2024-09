ORBETELLO – Roberto Berardi, consigliere delegato del Comune di Orbetello a laguna e lavori pubblici, già senatore della repubblica, è stato eletto come delegato all’assemblea nazionale di Anci come rappresentante della Toscana.

«È un onore per me – sottolinea Berardi – rappresentare il mio territorio e la Toscana tutta in una sede così prestigiosa. Ringrazio per la fiducia in me riposta e auguro buon lavoro a tutti i colleghi eletti insieme a me con i quali mi impegnerò a lavorare fianco a fianco nell’interesse dei cittadini».