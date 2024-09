MASSA MARITTIMA – Con l’inizio della preparazione nel mese di agosto è ripartita ufficialmente la stagione dell’Unione Sportiva Olimpic Massa Marittima, società massetana più che mai presente anche quest’anno nel panorama della pallamano nazionale. Novità di questa sessione 2024-’25 sarà la presenza di ben due formazioni Under 14, a ribadire l’attenzione che l’Olimpic rivolge alla categoria giovanile, imprescindibile serbatoio per la continuità di un progetto giunto al suo 53esimo anno di attività ininterrotta.

Under 8, 10, 16, 18 e Seniores completano il quadro delle formazioni del sodalizio del presidente Bernardini

.

I primi a dare il via alla fase agonistica sono stati gli Under 18, che a metà settembre hanno preso parte al “Memorial Boldrini” a Mordano cogliendo un buon terzo posto con una sola sconfitta di misura nella gara di semifinale, a fronte di quattro convincenti vittorie in terra romagnola.

A ottobre lo start dei campionati Under e Serie B maschile, in attesa dell’ufficialità dalla Federazione.

Qui a margine le guide tecniche delle varie compagini metallifere:

Serie B: Simone Bargelli/Riccardo Botti

Under 18: Alessandro Ovi/Emilio Bargelli

Under 16: Stefano Muoio/Michele Muoio

Under 14 bianca: Silvano Ghini/Francesco Lazzoni

Under 14 azzurra: Stefano Muoio/Michele Muoio

Under 8-10: Fabio Picci/Silvano Ghini/Riccardo Ceccherini

Preparatori portieri: Marcello Ovi/Luca Sartori