GROSSETO – Prima sconfitta in campionato per il Grosseto, superato 1-2 dal Poggibonsi nella terza giornata. In un match fra seconde i torelli si danno da fare ma senza brillare, impegnando in una paio di occasioni il portiere rivale e subendo gol per una leggerezza difensiva, con Vitiello che gonfia la rete nel recupero del primo tempo. Ripresa in salita, col raddoppio di Bellini su massima punizione al 7′. Dieci minuti dopo doccia anticipata per Frosali, che lascia i suoi in dieci. In un match stregato, i biancorossi insistono e conquistano un penalty per atterramento di Marzierli, che capitan Cretella trasforma nell’1-2. Il risultato non cambia più e il triplice fischio decreta l’arretramento a metà classifica dei maremmani, ancora fermi a 4 punti (foto di Paolo Orlando).

Grosseto-Poggibonsi 2024

GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Frosali, Addiego Mobilio, Sabelli, Marzierli, Boiga, Riccobono, Macchi, Sacchini, Guerrini. A disposizione: Pellegrini, Falasca, Angeli, Cela, Bolcano, Benucci, Aprili, Grasso, Semigagliesi. All. Di Meglio.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Mazzolli, Martucci, Bigica, Bellini, Vitiello, Fremura, El Dib, Borri, Mignani. A disposizione: Baracco, Marcucci, Belli, Pisco, Palazzi, Lepri, Valori, Fracassini, Salvadori. All. Calderini.

ARBITRO: Cerea di Bergamo; assistenti Salinelli di Genova e Fiorucci di Gubbio.

MARCATORI: 46′ Vitiello, 7′ st (rig.) Bellini, 22′ st (rig.) Cretella.

NOTE: espulso al 18′ st Frosali.