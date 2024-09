GROSSETO – Oggi per la nostra rubrica Maremma com’era pubblichiamo la foto della scuola elementare di via Porciatti, a Grosseto. Nella foto originale (che abbiamo dovuto tagliare per esigenze grafiche) si vede un mappamondo su un armadietto, il crocifisso sulla parete e un attaccapanni con appesa una giacca e un cappellino, probabilmente della maestra. È una classe mista: maschi e femmine. Seconda elementare.

La foto, come si legge sulla lavagna, è stata scattata il 26 gennaio del 1954 e ci è stata inviata da Piero Pieroni che è l’ultimo bambino in basso partendo da sinistra. Qualcuno si riconosce o riconosce l’insegnante?

