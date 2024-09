GROSSETO – «È un dispiacere enorme. È brutto brutto». Suia la titolare di Usa e riusa, negozio dell’usato in via trebbia a Grosseto sembra fare fatica a trovare le parole per esprimere il dispiacere provato oggi, quando è entrata nel suo negozio.

«Sono entrati stanotte o stamattina. Noi eravamo fuori Grosseto e ci hanno avvertiti i vicini» racconta.

I ladri hanno forzato la porta d’entrata del mercatino, hanno gettato a terra gli stand con i vestiti. «hanno scelto la roba da rubare, lasciando il resto. Hanno preso le borse, forse per metterci le collane». Ovviamente i ladri si sono concentrati sulle borse Bracciali e le OBag, insomma gli oggetti firmati e più costosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, e la titolare ha fatto denuncia.

«Andare a rubare in un mercatino dell’usato – commenta amaramente – voglio urlare il mio dispiacere, noi facciamo anche un gran lavoro social, aiutiamo tante associazioni a cui facciamo beneficenza, qui è un posto in cui ci si incontra, si parla, si prende un caffè… ci teniamo molto. Il dispiacere anche di vedere tutto così, gettato a terra, è troppo. Non ce lo meritiamo».

Tra l’altro sono tutti oggetti in conto vendita, quindi chi ha portato la borsa o il bracciale dovrà comunque essere pagato. «È proprio il gesto che è brutto – conclude – rubare in un mercatino dell’usato».