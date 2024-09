MANCIANO – Sono stati consegnati i diplomi di certificazione di lingua inglese Cambridge english ai candidati dell’istituto I.C. Pietro Aldi di Manciano che hanno sostenuto gli esami Cambridge Ket for schools, e Starters e Movers.

Hanno ottenuto il diploma 120 ragazzi di cui 30 della classe terza media, 40 della classe seconda media e 50 della classe quinta della scuola primaria, «un numero tra i più alti nella provincia di Grosseto» commenta la dirigente Francesca Iovenitti.

Sono ragazzi che provengono dai plessi di Manciano, Saturnia, Marsiliana e Capalbio. Grazie al contributo dei Comuni di Manciano e Capalbio, ed al coordinamento della docente Giovanna Zanella, gli alunni hanno potuto seguire i corsi di preparazione agli esami, tenuti da docenti interni e madrelingua sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico.

«Durante gli esami i nostri ragazzi si sono distinti per il loro comportamento impeccabile e rispettoso del regolamento inglese che norma le sessioni d’esame. I corsi di inglese di preparazione agli esami di certificazione Cambridge English e il momento stesso dell’esame hanno rappresentato per i ragazzi una valida esperienza formativa e di crescita personale, una sfida che li ha impegnati per la prima volta ad affrontare con successo un esame con una commissione esterna alla scuola e per giunta composta esclusivamente da insegnanti esaminatori inglesi».

Uno step importante per l’istituto I.C. P. Aldi di Manciano che ha avviato dall’anno scorso un progetto di internazionalizzazione linguistica e curriculare dell’istituto. All’istituto I.C. P. Aldi di Manciano è stato conferito da parte dell’ente certificatore Cambridge English l’attestato che certifica lo status di Cambridge Preparation Centre.

«Quale migliore occasione per avviare il nuovo anno scolastico – commenta la dirigente Francesca Iovenitti – della consegna dei diplomi di certificazione linguistica? Anno scorso abbiamo avviato i corsi di inglese potenziato per tutti gli allievi del nostro IC, e quest’anno affiancheremo a questo la certificazione Delf ed i corsi di inglese anche per i docenti grazie al Pnrr. Avviare le scuole verso una dimensione internazionale ed europea consente davvero ai ragazzi di acquisire competenze essenziali per orientare consapevolmente le loro scelte future, non solo educative».