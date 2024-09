GROSSETO – Primi assaggi di stagione invernale per l’attività di calcio a 5 e 8 Uisp: è la coppa del calcio a 8 ad inaugurare il 2024-25 con le quattro gare della prima giornata. Sono infatti otto le squadre ai nastri di partenza di questa annata, divise in due gironi da quattro squadre in questa manifestazione.

Nel girone A riparte da dove avevano terminato i campioni in carica del Lido Oasi: il team di Guerrini, infatti, cala il poker (4-1) dinanzi ai rookie del New Hellas (di Buroni il gol della bandiera) con le firme di Cervetti, Alessio Falciani, Leonardo Chiti e Guasconi. Va al Ristorante Il Veliero di Amaddii, invece, il derby contro il Partizan Degrado (Veronesi 2): sono Venanzi (doppietta), Simone Maggiolini, Barbini e Fortunati a determinare il 5 a 3 finale.

Nel gruppo B, invece, festival del gol tra gli Young Boys e l’altra new entry, il Turbante, che cede 8 a 4 di fronte alla qualitativa formazione capitanata da Brizzi che trova nella coppia Santiloni-D’Agostino la chiave per risolvere la contesa. Grandissimo equilibrio, invece, nell’incrocio tra Health Lab e Castiglionese, con il risultato di parità che permane fino agli istanti finali, dove Marco la Rosa trova l’acuto vincente per l’1 a 0 a favore di Cannatella e soci.