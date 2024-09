GROSSETO – Emessa allerta gialla dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti su costa, Arcipelago e Toscana occidentale per tutta la giornata di domani lunedì 23 settembre. Possibilità di forti temporali in particolare su costa e Arcipelago. I fenomeni saranno più probabili inizialmente sull’Arcipelago, poi sul litorale e nel pomeriggio anche sulle zone interne.

LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE

