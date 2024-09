FOLLONICA – Fine settimana dedicato al minigolf nella città del golfo. Nella mattinata di sabato 21 settembre si è infatti dato il via alla “25esima Internazionale Minigolf, Trofeo Città di Follonica 8° Memorial Enzo Tempini”, organizzata dall’associazione dilettantistica Minigolf Club Follonica.

Le 18 piste del campo “Paolo Cavallini” ospitano giocatori da tutta Italia e da tutta Europa, che si contenderanno la vittoria fino al giro finale di domenica. Ad inaugurare la gara l’Amministrazione comunale, con il sindaco Matteo Buoncristiani, il vicesindaco Danilo Baietti e la consigliera Marina Listorti: anche loro hanno deciso di armarsi di mazza da golf per provare qualche colpo prima della gara, come si può vedere nella galleria fotografica.

La gara è infatti patrocinata dal Comune di Follonica, con una particolare attenzione all’aspetto ecologico: “L’evento sportivo di sabato e domenica assume un’importanza particolare per la città – afferma il vicesindaco Danilo Baietti, con delega alla sostenibilità ambientale – perché è il primo evento ecosostenibile del Comune di Follonica. Questo perché l’Amministrazione ha formalizzato, nel 2022, una linea guida per definire l’iter amministrativo ed organizzativo affinché gli eventi possano essere classificati come eventi sostenibili, cioè ideati, pianificati e realizzati in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, lasciando una eredità positiva alla comunità che lo ospita”.

Si punta quindi a creare eventi che abbiano un impatto ambientale ridotto, con una gestione oculata dei rifiuti, dei consumi energetici, dell’aspetto acustico e di tutto ciò che riguarda l’ambiente per permettere a tutti di vivere la città al meglio.

“L’Asd Minigolf Club Follonica è la prima realtà cittadina ad aver fatto un grande passo in avanti in questo senso – conclude il vicesindaco Baietti – condividendo con l’Amministrazione gli obiettivi di sostenibilità e creando il primo “Eco Evento Follonica”.

Abbiamo seguito l’evento con le foto di Giorgio Paggetti.