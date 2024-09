SCARLINO – «Come noto, lo scorso 17 settembre il consiglio comunale scarlinese ha approvato la variante urbanistica per lo stoccaggio permanente dei gessi rossi che consentirà di fatto a Venator di avere uno spazio dove depositarli in attesa del progetto della Vallina».

Esordisce così il gruppo consiliare Scarlino Futura in una nota.

«Come gruppo di opposizione, crediamo che adesso sia doveroso informare gli scarlinesi del progetto effettivo. Abbiamo sempre sostenuto, infatti, che la comunicazione trasparente debba essere alla base dei rapporti tra amministrazione e le realtà industriali del territorio. Per questa ragione, chiediamo alla giunta Travison un’assemblea pubblica con la presenza dei dirigenti Venator e i responsabili del progetto».

«Riteniamo che i cittadini, ma anche e soprattutto i lavoratori dell’area industriale del Casone, siano messi al corrente riguardo il futuro della Venator, i problemi connessi allo stoccaggio dei reflui di lavorazione, gli eventuali investimenti in programma, come promesso dalla stessa azienda, per il dimezzamento dei gessi rossi».