GROSSETO – Superato agevolmente il primo ostacolo di Coppa Toscana, la Vela Viareggio, battuta dai biancorossi per 83-68, la Gea Basketball Grosseto è impegnata domenica alle 18 al Palasport di via Austria contro la formazione dello Studio Arcadia Valdicornia in una gara valida per gli ottavi di finale. Un avversario sicuramente impegnativo per i ragazzi di Marco Santolamazza, contro il quale i grossetani hanno sempre dato vita a partite bellissime appassionanti. Un test sicuramente probante in vista dell’Opening Day, fissato per venerdì 4 ottobre sul campo del My Sinergy San Giovanni Valdarno.

La gara contro il quintetto di Venturina preso il via la cavalcata vincente della Gea di otto vittorie consecutive che hanno portato alla vittoria del campionato di Divisione regionale, prima di una rocambolesca sconfitta contro il Cus Firenze che ha negato la meritatissima promozione in serie C.

La Gea si presenta a questo appuntamento (in caso di vittoria i quarti si giocheranno ancora in via Austria domenica prossima) con una rosa rinnovata e ringiovanita, con grandi motivazioni, che ne fanno una delle sicure protagoniste del girone aretino, senese e fiorentino.

“Con il Viareggio siamo andati a strappi – dice coach Santolamazza – bene nel primo quarto, poi ci siamo seduti, prima di sistemare attacco e difesa per riprendere il volo fino al +20. I ragazzi sono carichi, hanno finito tardi di giocare e hanno iniziato presto, praticamente non si sono mai fermati. La squadra è buona, i nuovi innesti sono bravi, anche se dobbiamo aspettare di vedere il livello del nuovo girone”.

Con Jacopo Biagetti, originario di Gavorrano, reduce da una stagione in serie B a Piombino e Max Mezzani, follonichese, che ha firmato un doppio tesseramento con la Under 19 del Golfo Piombino, la Gea è andato a sopperire alla partenza di Andrea Simonelli e di Mattia Ricciarelli, anche se il suo è un distacco molto graduale. Assente per la gara di domenica Lorenzo Fanelli, mentre torneranno a disposizione Giovanni Piccoli e Alberto Mazzei (nella foto, la Gea festeggia la vittoria contro la Vela Viareggio e la nascita di Ludovico, il primogenito di capitan Edoardo Furi e di Chiara Fazzari).

Il tabellino della gara contro la Vela Viareggio:

Biagetti 11, Scurti 15, Pepi, Ignarra 4, Furi 12, Romboli 5, Liberati 15, Mari 14, Baccheschi 1, Mezzani. All. Santolamazza. Parziali: 23-16, 40-41; 63-58, 83-68.