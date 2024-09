GROSSETO – Arrestato dal nucleo operativo della Polizia municipale un uomo di origine straniera sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti in pieno giorno in città, zona stazione.

(foto d’archivio)

Dopo un periodo di indagine da parte del nucleo operativo sicurezza è stato individuato il luogo dove l’uomo nascondeva la droga. Non solo: nei suoi slip, in seguito a perquisizione, è stato trovato un involucro contenente cocaina.

Una volta fermato, avendo opposto resistenza, il soggetto è stato tratto in arresto.

Nel processo per direttissima avvenuto stamane è stato convalidato l’arresto e l’uomo ha patteggiato un anno e 2mila euro di multa.

“Un plauso alla nostra polizia municipale. Il lavoro svolto dagli agenti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – continua a dare importanti risultati”.