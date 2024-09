GROSSETO – Presentazione ufficiale per due rose della Pallavolo Grosseto, nella suggestiva location del Centro Militare Veterinario dell’Esercito. A ricevere il battesimo di fuoco di applausi e sorrisi il team di Serie B2 Giorgio Peri Grosseto e l’Under 16/D Luca Consani Grosseto. Durante la presentazione oltre agli auguri del Comandante e del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, c’è stato tempo per la società biancorossa di visitare il Museo del Centro Militare Veterinario e ammirare i bellissimi cani del gruppo cinofilo dell’Esercito.

“Un sentito ringraziamento va al Comandante – ha diramato la Pallavolo Grosseto – il Colonnello Salvatore Santone che ci ha ospitato ed accolto con grande entusiasmo, facendoci anche da cicerone per la visita al Museo. Un grazie anche al sindaco Vivarelli Colonna, il quale ha fatto gli auguri per il campionato. Infine un grazie particolare al nostro amico Livio, Tenente Colonnello del Cemivet che insieme al nostro instancabile Vito Di Giovanna hanno dato anima e corpo per organizzare il tutto! Adesso tutti in palestra a lavorare che tra 24 giorni si inizia”.