MAGLIANO IN TOSCANA – Un uomo di 67 anni è rimasto coinvolto ieri sera in un incidente mentre, in sella alla propria moto stava percorrendo la strada provinciale 81 nel comune di Magliano in Toscana.

L’incidente è avvenuto alle 19 di ieri sera, e sembra sia stato causato dall’impatto con un animale.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Albinia con infermiere a bordo e le forze dell’ordine. Il ferito è stato trasferito a Grosseto e trasferito con l’elisoccorso al Pronto soccorso de Le Scotte di Siena in codice 2.