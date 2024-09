PRINCIPINA A MARE – Siamo di nuovo sul fondo di via dello Squalo, dove un residente lamenta episodi che anche questo 2024 si stanno ripetendo puntualmente. Così, torna a ripetersi un po’ scoraggiato anche questo sabato 21 settembre. «Torna il fine settimana e tornano i parcheggiatori selvaggi – dice il residente – qui sostano spesso sia camper che auto. Ultimamente però si riempie di camper e ognuno parcheggia come vuole, zero controlli e zero regole».

Il parcheggio non è regolamentato né all’accesso né con delle strisce a terra. «Oggi c’è la solita confusione – racconta l’uomo – c’è anche chi ha lasciato il carico fuori dal furgone, pensando che magari tanto il posto c’è. Qualcuno si è anche piazzato qui prendendo lo spazio di due o tre posti auto. Tanto nessuno controlla».

A smentirlo, però, il passaggio di un’auto della polizia municipale. «A onor del vero oggi la polizia municipale l’ho vista qui e qualcosa è successo – racconta – hanno fatto spostare un furgone al quale sporgeva il carico dal retro. Purtroppo però non possono fare tanto altro, mettere regole in un posto che sembra non averne, sarebbe quasi come inventarsele sul momento. Non c’è un cartello, non c’è niente, ognuno sembra si senta legittimato a fare quello che vuole. È assurdo che serva scriverle certe cose, ma probabilmente c’è bisogno di farlo visto che la situazione di parcheggio selvaggio continua. Una sbarra all’ingresso potrebbe evitare l’entrata ad alcuni camper, potrebbe essere una soluzione».

«Non meglio comunque riversa la cura del verde – conclude il residente – Nel passaggio tra una parte del parcheggio e l’altra c’è erba alta, arbusti e rovi. Il Comune li ha lasciati crescere per permetterci di fare le more? Non lo so, ma credo che con qualche accorgimento la situazione si potrebbe risolvere, anche per il bene di Principina, basterebbe volerlo».