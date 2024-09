FOLLONICA – Conto alla rovescia in casa Follonica Hockey a venerdì 27 settembre quando, alle 21, verranno presentate ufficialmente tutte le formazioni che prenderanno parte ai prossimi campionati per la stagione 2024/25, ormai alle porte. Location dell’evento, come ormai consuetudine degli ultimi anni, il villaggio turistico il Pappasole, in località Carbonifera.

La serata sarà occasione di riunire e presentare tutti gli atleti, dai piccoli dell’Under 11 passando per Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 fino ad arrivare ai senior dell’A2 e dell’A1, ai tifosi, a tutti gli appassionati e ad alcune autorità della città del Golfo. Il Follonica Hockey parteciperà infatti a tutte le categorie giovanili, compresa la massima serie della A1 e della A2. Chi volesse partecipare può chiedere info maggiori scrivendo a [email protected] oppure recarsi alla segreteria del PalaArmeni.