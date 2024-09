GROSSETO – Terzo round di campionato per il Grosseto, che darà battaglia alla pari punti Poggibonsi sul campo amico dello Zecchini. Situazione tranquilla in casa unionista, pur con qualche infortunato. “I biancorossi stanno in linea di massima quasi tutti bene – ha detto il dg Filippo Vetrini – Sanyang come abbiamo visto è stato sottoposto ad un intervento più delicato del previsto, purtroppo il problema della cartilagine era più esteso, non è stato un semplice intervento di pulitura del ginocchio e si sono un po’ allungati i tempi di guarigione. Fuori Barlettani, d’accordo con il nostro staff sanitario abbiamo deciso di fermarlo un attimo per farlo tornare più forte di prima, nell’ultimo anno e mezzo il ragazzo dal punto di vista psicologico ha subito un trattamento che l’ha un po’ condizionato. Cela domani sarà fra i convocati. Nunziati, rispetto alle previsioni “drammatiche”, se tutto prosegue secondo le indicazioni del dottor Laiolo, può darsi che entro un mese faccia ritorno in campo”.

Guardia alta contro il prossimo avversario, con cui i torelli condividono la seconda piazza assieme a Seravezza, Livorno e Figline. “Il Poggibonsi per gran parte lo conosciamo bene – ha continuato Vetrini – è una società di brave persone e dirigenti, di amici direi: ricordiamoci chi ci ha chiuso la porta in faccia per la squalifica del campo mentre il Poggibonsi ce le ha aperte anche in senso economico, comportandosi da persone splendide e amici quali sono. E’ una squadra forte guidata da diversi anni dallo stesso allenatore che stimo che è Calderini, il direttore sportivo è Jacopo Galbiati, che ho avuto anche come giocatore. Dobbiamo prestarle massima attenzione, ha sostituito uno dei giocatori più importanti come Motti, è una squadra di categoria nella quale il Grosseto dovrà porre massima attenzione ripetendo quanto fatto come contro Orvietana e Seravezza. Certo bisogna migliorare per cinismo. E’ un campionato dove tutti possono vincere o perdere con chiunque”.

Convocati Piersanti, Pellegrini, Raffaelli, Angeli, Bolcano, Cretella, Falasca, Frosali, Grasso, Guerrini, Macchi, Aprili, Cela, Sabelli, Sacchini, Addiego Mobilio, Benucci, Boiga, Fregoli, Marzierli, Riccobono e Senigagliesi.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 16 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 3a giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Ghiviborgo Vds (Santeramo di Monza)

Fezzanese-Livorno (Colelli di Ostia Lido)

Follonica Gavorrano-Sangiovannese (Galiffi di Alghero)

Fulgens Foligno-Figline (Chindamo di Como)

Grosseto-Poggibonsi (Cerea di Bergamo)

Ostia Mare Lido-Seravezza Pozzi (Angelo di Marsala)

San Donato Tavarnelle-Orvietana (Laugelli di Casale Monferrato)

Siena-Flaminia Civitacastellana (Toselli di Gradisca d’Isonzo)

Sporting Trestina-Terranuova Traiana (Ruqa di Roma 2)

La classifica:

Siena 6 punti; Grosseto, Seravezza, Livorno, Figline, Poggibonsi 4; Ostia Mare, Fulgens Foligno, Sangiovannese, Orvietana, Ghiviborgo 3; Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano 2; Aquila Montevarchi, Terranova Traiana, Fezzanese 1; San Donato Tavarnelle, Sporting Club Triestina 0.