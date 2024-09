CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana intenso per gli equipaggi dell’associazione del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia: all’isola d’Elba, organizzato dalla società di canottaggio di Porto Azzurro, vanno in scena i 36esimi campionati di gozzo nazionale, maschili e femminili.

Castiglione della Pescaia sarà presente con tre equipaggi senior, due maschili e uno femminile, in una competizione che vede arrivare squadre da tutta Italia.

«Durante l’anno i nostri equipaggi hanno partecipato a varie prove, una organizzata anche sul fiume Bruna a casa nostra – ha spiegato il presidente del Palio Marinaro di Castiglione Giancarlo Farnetani – qualificandosi così per le finali nazionali. Un bell’impegno per la nostra associazione, ma di grande soddisfazione soprattutto per timonieri e vogatori».

Le gare sono in programma sabato 21 per lo svolgimento delle eliminatorie utili definire le 6 finaliste che concorreranno al titolo italiano e domenica 22 settembre, nella rada di Porto Azzurro di fronte al porto si svolgeranno le finali.

Gli equipaggi di Castiglione della Pescaia allenati da Simone Boldi.

Maschile

Timoniere Alessandro Speciale Damiani, Sebastiano Biancalani, Filippo Gargano, Andrea Giardini, Tommaso Veri.

Timoniere Elisa Tognietti, Fabio Giovannelli, Ivan Landini, Luca Roghi, Daniele Sargentini.

Femminile

Timoniere Alice Viti, Maria Assunta Bovenzi, Elisa Loffredo, Sara Salvadori, Costanza Todini