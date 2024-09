GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano e Arci Grosseto presenteranno il progetto “Competenze Digitali – il luogo dei nuovi saperi”, promosso dalla Regione Toscana; l’evento di presentazione si terrà giovedì 26 settembre dalle 17:30 presso la Saletta riunioni della Casa del Popolo a Bagno di Gavorrano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei fondamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che pone la digitalizzazione e l’innovazione come pilastri fondamentali per il futuro del Paese. Il progetto “Competenze Digitali” mira a fornire ai cittadini strumenti e competenze per accedere ai servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione e ad aumentare la consapevolezza sull’uso delle tecnologie digitali, il tutto promosso dalla Regione Toscana.

Arci Grosseto ha il compito di coordinare il progetto nella provincia, garantendo la creazione di diversi Punti Digitali Facili (Pdf). Il Comune di Gavorrano sostiene ufficialmente il progetto, ospitando sul territorio Pdf. Questi centri offrono gratuitamente assistenza ai cittadini per facilitare l’accesso ai vari servizi online e migliorare le competenze digitali.

All’evento parteciperanno la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri e il presidente di Arci Regionale Simone Ferretti, che illustreranno nel dettaglio gli obiettivi e le modalità di erogazione del servizio.

Il progetto si impegna a rendere l’accesso alla tecnologia e all’innovazione digitale un diritto per tutti, riducendo il divario digitale e promuovendo una società più inclusiva e interconnessa.