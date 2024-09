FOLLONICA – «Aaa sindaco di Follonica cercasi». Esordisce così il Partito democratico in una nota dopo il Consiglio comunale di ieri, 20 settembre.

«A tre mesi dal voto la maggioranza si spacca in Consiglio comunale, non riuscendo nemmeno ad approvare la delibera di nomina del presidente del collegio dei sindaci revisori. Un voto che si è trasformato in uno psicodramma per la maggioranza, frutto dell’incapacità politica del sindaco Buoncristiani di dialogare persino con i propri gruppi di maggioranza».

«E quello che più ci preoccupa è che a farne le spese sarà Follonica. Senza collegio dei revisori, l’amministrazione non può approvare il bilancio e dunque le faide interne della maggioranza rischiano di trascinare tutta la città in un immobilismo sempre più disastroso. Ecco perché siamo grati al nostro gruppo consiliare che insieme alle altre forze di opposizione sta portando avanti un lavoro importantissimo».

«In queste ore crediamo che soprattutto le forze civiche che avevano creduto in Buoncristiani stiano scoprendo un’amara verità: il sindaco è ostaggio di Fratelli d’Italia e delle loro continue richieste, finalizzate solo a mettere bandierine e rivendicare ruoli, dimenticandosi delle necessità della città. Un tradimento assoluto delle promesse fatte in campagna elettorale, calpestando anche chi aveva creduto in quelle parole e che, come tutta Follonica, merita invece molto di più».

«In questo quadro come pensa di governare Buoncristiani? Continuando a sottrarsi al dialogo e alla presenza? Il sindaco, infatti, è il recordman di assenze in giunta, non essendo stato presente, ad esempio, nelle ultime tre riunioni della stessa sua giunta che sono state dunque presiedute dal vicesindaco Baietti, quindi da Fratelli d’Italia. Ormai la deriva è evidente, così come è altrettanto evidente l’incapacità di assumersi le proprie responsabilità politiche. Ieri, infatti, dopo la frittata combinata in Consiglio non è stato il sindaco a spiegare pubblicamente l’accaduto provando ad uscire dal pantano nel quale si erano infilati, ma il presidente del Consiglio Aloisi, che ha ben altro ruolo».

«Ci chiediamo quindi se esista davvero un sindaco a Follonica o se Buoncristiani non sia stato altro che un candidato di facciata, per far credere ai cittadini che si proponesse un governo civico, per poi far finire Follonica nelle mani della destra più destra di Fratelli d’Italia. Anche meno direbbe qualcuno mentre noi diciamo che questa commedia degli inganni deve finire. Follonica merita rispetto e chi ha davvero a cuore il bene della città non può restare a guardare inerme questo scempio, finendo per essere trascinato in un fallimento politico totale. Follonica, lo ripetiamo, merita di più».