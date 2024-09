GROSSETO – Baffino è un gatto dolce e affettuoso, ha circa un anno ed è già sterilizzato. È sano, testato fiv e felv. Cerca costantemente il calore umano e sta in braccio anche per mezz’ora. Sarebbe il gatto perfetto per chiunque.

Eppure Baffino una casa non ce l’ha. L’estate sta finendo, sta arrivando l’inverno, e Baffino ha bisogno di una casa, di un luogo caldo e sicuro in cui vivere.

Si tratta di un gatto giovane, sano. E poi con quei baffetti scuri sul musetto è simpatico e particolare. Vogliamo dargli un’occasione di felicità? Si trova a Grosseto. Se volete adottare Baffino potete telefonare a Elisa 328.6227136.