ROSELLE – Calcio giovanile al Centro sportivo di Roselle, con la terza edizione del Torneo One Day riservato ai Pulcini classe 2015. Otto le formazioni che domani domenica 22 si sfideranno in due gironi: Us Grosseto bianco, Valentino Mazzola, Nuova Grosseto Barbanella rossa e Academy Ladispoli nel gruppo A, mentre Us Grosseto rosso, Fc Luigi Meroni, Atletico Maremma e Nuova Grosseto Barbanella blu giocheranno nel girone B.