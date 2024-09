GROSSETO – Presentazione ufficiale alla sala congressi del palazzo della Provincia per il libro “Autismo Sport Inclusione” curato da Fabio La Malfa. L’evento, co-organizzato dalla Confesercenti di Grosseto e dal comitato Uisp, ha premesso di trattare tematiche molto importanti per i due enti, con l’autore che ha dato voce a proprie esperienze personali, evidenziando come sia possibile ottenere risultati sorprendenti dal punto di vista dell’inclusione nello sport: “Ponendo attenzione a diverse discipline quali il judo, il karate, ma anche il rugby e la ginnastica artistica – esordisce l’autore – ho voluto mostrare la funzione inclusiva dello sport rispetto alla disabilità, sperando sia poi così riportata nella vita di tutti i giorni”. Le storie di Simone, di Lorenzo, ma anche di personaggi famosi come Susanna Tamaro contenute nel libro sono esempi potenti dello sport in questo senso: “Una chiave di lettura diversa rispetto ad altre pubblicazioni – continua La Malfa – è di raccontare queste storie oltre dal punto di vista degli allenatori e di ragazzi autistici, anche da quello dei genitori, l’importanza e il piacere nell’accettazione in un gruppo sportivo, cosa che ancora non sempre avviene. Lo sport è un diritto per tutti, e tutte le federazioni, gli enti di promozione sportiva si devono battere per questo obiettivo soprattutto sociale, a partire dalla formazione. Dalla formazione è possibile dare accesso ai ragazzi e alle loro famiglie”.

L’evento, come detto, è stato organizzato in compartecipazione dal comitato Uisp di Grosseto insieme alla Confesercenti: “la nostra partnership con la Uisp e le sue associazioni è cresciuta per rispondere alle esigenze nate a seguito della riforma sportiva, quindi prevalentemente economiche – esordisce il direttore provinciale di Confesercenti Andrea Biondi – ma il nostro obiettivo è quello di andare oltre, ed abbracciare anche il tessuto sociale, a partire da questo primo appuntamento. Come associazione di categoria crediamo che il benessere sociale vada di pari passo con il benessere economico e quindi l’inclusione deve essere una delle parole d’ordine. Con il libro dell’autore Fabio La Malfa si comprende l’azione penetrante dello sport nell’inclusione, la denominazione Uisp significa proprio unione italiana sport per tutti e quindi penso proprio che questo sia il collante ideale per questa presentazione”.

Chiusura con il presidente Sergio Perugini: “Le esperienze a tutto tondo che vengono narrate nel libro e riguardanti diverse discipline danno benissimo l’idea del potenziale inclusivo dello sport e possono essere prese ad esempio anche per la nostra realtà. Per la Uisp inclusione, disabilità e sport sono tematiche fondanti e il nostro obiettivo è quello di promuovere l’organizzazione di presentazioni come questa di stamani e di permettere la pratica degli sport a questi ragazzi con il minor impatto economico possibile sulle famiglie”.