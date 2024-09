GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. E questa settimana la nostra guida è davvero speciale perché ci trovate anche tutti gli eventi di Ferragosto.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 20 settembre

AMIATA

Fino al 22-9-2024 – Politica, cibo, musica e divertimento: torna la Festa dell’Unità sull’Amiata

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

CAPALBIO

Fino al 29-9-2024 – “Capalbio e l’acqua”: arriva la mostra collettiva a Palazzo Collacchioni

FOLLONICA

20-9-2024 – La magia della danza classica sul mare: arriva una lezione dimostrativa in piazza Guerrazzi

Fino al 29-9-2024 – Pittura e fotografia si fondono con “Midnight”: in pinacoteca la mostra di Nian e Bifido

GROSSETO

20-9-2024 – Grotte, pozzi, pietre: la storia della Società naturalistica speleologica maremmana in un convegno

20-9-2024 – L’equinozio d’autunno e l’osservazione di Saturno: serata con il naso all’insù all’Osservatorio astronomico

MASSA MARITTIMA

Fino al 27-9-2024 – “Il colore incontra la natura”: nuova mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 3-10-2024 – Alla scoperta degli Etruschi: in mostra al Museo archeologico la collezione Galli

MONTEROTONDO MARITTIMO

20-9-2024 – Il cantautore Cecè Tripodo arriva a Monterotondo Marittimo con il suo “Canzoni sporche tour”

ORBETELLO

Fino al 22-9-2024 – Tra acqua e terra con “Dreamscapes”: nella sala comunale ex Frontone la mostra di Laura Federici

PITIGLIANO

Fino al 30-9-2024 – “Leonardo in Fortezza”: al via la mostra evento con oltre 50 invenzioni riprodotte

SABATO 21 settembre

AMIATA

Fino al 22-9-2024 – Politica, cibo, musica e divertimento: torna la Festa dell’Unità sull’Amiata

CAPALBIO

Fino al 29-9-2024 – “Capalbio e l’acqua”: arriva la mostra collettiva a Palazzo Collacchioni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 22-9-2024 – Fine settimana tra arte e natura a Castiglione della Pescaia: dalle mostre alle passeggiate. IL PROGRAMMA

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

FOLLONICA

Fino al 29-9-2024 – Pittura e fotografia si fondono con “Midnight”: in pinacoteca la mostra di Nian e Bifido

GROSSETO

Fino al 22-9-2024 – Torna “A spasso nel Medioevo”: due giorni di cortei e spettacoli con 500 figuranti

21-9-2024 – Al via il “Gran gala lirico” al Parco della Maremma: l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” suona Puccini

21-9-2024 – Si chiude la stagione estiva dell’Orchestra città di Grosseto: prossimo concerto al Parco della Maremma

21-9-2024 – Autismo, sport e inclusione: a Grosseto la presentazione del libro di Fabio La Malfa

21-9-2024 – Torna il festival “Music & Wine”: ecco il programma della 34esima edizione

MAGLIANO IN TOSCANA

21-9-2024 – I Madrigalisti di Magliano compiono 50 anni: una rassegna corale per festeggiare il traguardo

MANCIANO

21-9-2024 – “La forma del ghiaccio”: alla scoperta del giallo di Linda Tugnoli. Appuntamento in biblioteca

MASSA MARITTIMA

Fino al 22-9-2024 – Torna la festa dello sport: un weekend tra prove, giochi e la corsa solidale “Massa Color”

Fino al 27-9-2024 – “Il colore incontra la natura”: nuova mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 3-10-2024 – Alla scoperta degli Etruschi: in mostra al Museo archeologico la collezione Galli

ORBETELLO

Fino al 22-9-2024 – Tra acqua e terra con “Dreamscapes”: nella sala comunale ex Frontone la mostra di Laura Federici

SCANSANO

Fino al 22-9-2024 – Torna la Festa dell’uva: weekend di degustazioni, cultura e pedalate nella natura. IL PROGRAMMA

SCARLINO

21-9-2024 – Dalla fattoria alla necropoli: due giornate dedicate agli Etruschi tra trekking, cultura e degustazioni

DOMENICA 22 settembre

AMIATA

Fino al 22-9-2024 – Politica, cibo, musica e divertimento: torna la Festa dell’Unità sull’Amiata

CAPALBIO

Fino al 29-9-2024 – “Capalbio e l’acqua”: arriva la mostra collettiva a Palazzo Collacchioni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 22-9-2024 – Fine settimana tra arte e natura a Castiglione della Pescaia: dalle mostre alle passeggiate. IL PROGRAMMA

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

FOLLONICA

Fino al 29-9-2024 – Pittura e fotografia si fondono con “Midnight”: in pinacoteca la mostra di Nian e Bifido

GROSSETO

Fino al 22-9-2024 – Torna “A spasso nel Medioevo”: due giorni di cortei e spettacoli con 500 figuranti

22-9-2024 – Musica, moda e ballo sulle Mura: alla sala Eden l’evento di beneficienza

ORBETELLO

Fino al 22-9-2024 – Tra acqua e terra con “Dreamscapes”: nella sala comunale ex Frontone la mostra di Laura Federici

PITIGLIANO Fino al 30-9-2024 – “Leonardo in Fortezza”: al via la mostra evento con oltre 50 invenzioni riprodotte

SCANSANO

Fino al 22-9-2024 – Torna la Festa dell’uva: weekend di degustazioni, cultura e pedalate nella natura. IL PROGRAMMA