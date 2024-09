BAGNO DI GAVORRANO – Terzo appuntamento in una settimana per il Follonica Gavorrano, che domenica alle 15 al Malservisi-Matteini affronterà la Sangiovannese. Una gara che arriva dopo le fatiche di Terranuova Bracciolini e quella casalinga con il Livorno nel recupero di mercoledì, due gare in cui sono arrivati due punti in classifica, con due gol realizzati e due subiti.

“Adesso già pensiamo alla prossima partita – ha detto mister Marco Masi – I gruppi che vogliono raggiungere degli obiettivi dimenticano la partita fatta e si concentrano su quella nuova. Sarà una gara altrettanto difficile, anche pensando alla fatica che abbiamo fatto in queste due partite”.

La Sangiovannese di Marco Bonura arriva invece alla gara contro i biancorossoblù con 3 punti nelle prime due giornate, frutto della vittoria nel precedente turno contro la Fulgens Foligno per 2-1 e la sconfitta nella prima giornata contro il Figline.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono incontrate tre volte. Prima i 32esimi di Coppa Italia tra le mura amiche, dove è arrivato un 2-1 in rimonta con i gol nella ripresa messi a segno da Lo Sicco e Pignat, quest’ultimo in zona Cesarini dopo una mischia in area avversaria. Poi la sfida di andata in campionato, dove è bastato il gol di Ampollini per portare a casa i tre punti (1-0 il finale). Nella gara di ritorno lo 0-2 per il Follonica Gavorrano, un gol per tempo siglati da Souare e Ampollini.

Nella stagione 2022/23 sono arrivate due vittorie nel doppio confronto del girone E di Serie D, entrambe per 1-0 in favore dei biancorossoblù. Anche nella stagione 2021/22, quella della vittoria della Coppa Italia, l’UsFG aveva avuto un ruolino attivo con una vittoria e un pareggio, ma in generale quella tra i minerari e gli aretini è una sfida diventata negli anni un classico, visti i tanti precedenti tra le due squadre.

Non mancheranno anche gli ex tra le due formazioni. Tra tutti spicca l’allenatore che ha portato i minerari alla vittoria della Coppa Italia di Serie D, Marco Bonura, rimasto per due stagioni a guidare i biancorossoblù. Tra le fila della Sangiovannese milita Mattia Pardera, cresciuto nel Settore Giovanile del Follonica Gavorrano, che invece schiera Esmeraldo Kondaj, lui prodotto del vivaio valdarnese. Gabriele Kernezo ha invece militato nella squadra ospite nella stagione 2017/18.