FOLLONICA – Grande festa a Follonica per celebrare l’impresa delle Farfalle azzurre: le campionesse della ginnastica ritmica sono state accolte in città giovedì 19 settembre.

Prima il saluto alla cittadinanza in piazza Sivieri, in cui hanno sfoggiato le medaglie di bronzo conquistate a Parigi 2024, e poi l’evento alla Fonderia Leopolda. Un incontro che è servito sia per festeggiare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo, la direttrice tecnica Emanuela Maccarani e tutto il team della nazionale, sia per riflettere sul legame che esiste tra questa realtà sportiva e la città.

Ormai da molti anni gli allenamenti delle atlete si svolgono infatti al Palagolfo e non sono di certo mancati i momenti in cui ammirarle in una delle loro esibizioni.

Alla cerimonia erano presenti molti cittadini, il sindaco Matteo Buoncristiani, il vicesindaco Danilo Baietti, l’assessore Stefania Turini, il sindaco di Scarlino Francesca Travison, il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, il presidente del comitato Regione Toscana Federazione ginnastica ritmica Fabrizio Lupi, i rappresentati dell’Areonautica militare e molte altre personalità di rilievo.

Nella gallery qui sotto trovate tutte le foto scattate da Giorgio Paggetti durante la serata.