SCARLINO – Alla fine le schede saranno ricontate. Il Tribunale amministrativo della Toscana, dopo il ricorso presentato dal centrosinistra, ha disposto il riconteggio, o meglio il controllo, delle schede considerate nulla nella sezione 4 del comune di Scarlino.

In parte sono state accolte le richieste dei ricorrenti. Come ricorderete a Scarlino le elezioni erano state decise sul filo di lana con la sindaca Francesca Travison che aveva vinto la competizione elettorale per soli due voti contro Luca Niccolini. L’indomani dello spoglio, il centrosinistra, sconfitto per quei due voti, aveva denunciato alcune irregolarità nell’attribuzione dei voti validi durante le operazioni di scrutinio.

Oggi è arrivata la decisione del Tar in merito al ricorso. Il Tribunale ha ordinato di ricontrollare le schede nulle alla prefettura di Grosseto che dovrà fare la verifica entro il 21 ottobre e depositare le relazione di verifica entro il 4 novembre.

La nuova udienza, nella quale sarà nuovamente affrontato il caso, è stata fissata per il 10 dicembre.