FOLLONICA – L’associazione sportiva dilettantistica Minigolf Club Follonica organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, nei giorni 21 e 22 settembre 2024, presso il campo “Paolo Cavallini”, la gara internazionale di minigolf “25° Internazionale di Minigolf, Trofeo Città di Follonica 8° Memorial Enzo Tempini (nella foto d’archivio, l’impianto di minigolf follonichese).

“L’evento sportivo di sabato e domenica assume un’importanza particolare per la città – afferma il vicesindaco Danilo Baietti, con delega alla sostenibilità ambientale – perché è il primo evento ecosostenibile del Comune di Follonica. Questo perché l’Amministrazione ha formalizzato, nel 2022, una linea guida per definire l’iter amministrativo ed organizzativo affinché gli eventi possano essere classificati come eventi sostenibili, cioè ideati, pianificati e realizzati in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, lasciando una eredità positiva alla comunità che lo ospita”.

Di fatto durante l’organizzazione devono essere monitorati gli indicatori ambientali organizzando la manifestazione in modo da limitare o azzerare l’impatto negativo in termini di produzione dei rifiuti, consumo energetico e risorse, mobilità, acustica, con un occhio attento alla promozione e diffusione delle buone pratiche ambientali sia fra gli organizzatori, che fra i fruitori dell’evento.

“L’ASD Minigolf Club Follonica è la prima realtà cittadina ad aver fatto un grande passo in avanti in questo senso – conclude il vicesindaco Baietti – condividendo con l’Amministrazione gli obiettivi di sostenibilità e creando il primo “Eco Evento Follonica”.

La gara inizierà dopo il saluto da parte dell’Amministrazione Comunale di Follonica, sabato 21 settembre alle ore 11 con lo svolgimento dei primi due giri. Il giro finale si svolgerà domenica 22 settembre.

Sulle 18 piste dell’impianto follonichese, si affronteranno giocatrici e giocatori provenienti da molte nazioni europee, infatti, oltre ai migliori giocatori italiani, saranno presenti atleti da Svizzera, Austria, Norvegia, Lettonia e altre nazioni. Ingresso gratuito.