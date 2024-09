FOLLONICA – Addio a Rosalia Spoto, conosciuta da tutti come Rosy. Era da molti anni impegnata come volontaria e successivamente come presidente di Auser Follonica Filo D’argento Odv-Ets.

“Auser Territoriale Grosseto si associa al dolore dei familiari, delle volontarie e volontari per la scomparsa della cara Rosalia (Rosy) Spoto – la ricordano dall’associazione -. Auser perde una volontaria e valida collaboratrice impegnata a Follonica nelle attività di volontariato e promozione collaborando fattivamente con le associazioni del territorio”.

“Rosy lascia un profondo vuoto in tutti noi – conclude la presidente dell’Auser territoriale Vera Bartalucci -, che come volontarie e volontari siamo giornalmente impegnati nelle attività di supporto agli anziani ed alle persone fragili”.