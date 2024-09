CAMPAGNATICO – Un nuovo evento di calcio giovanile firmato Asd Campagnatico Arcille, con la prima edizione del “Torneo di Settembre” dedicato alla categoria Esordienti 2012 Under 13, organizzato dall’Asd Campagnatico Arcille in collaborazione con l’Asd I Tornei. Domenica 22 settembre a partire dalle 10, al campo sportivo Via Martiri d’Istia a Campagnatico e all’impianto di via Cinigianese all’Arcille si sfideranno in due gironi da quattro squadre ciascuno l’Us Grosseto, l’Academy Maremma, la Nuova Grosseto Project, il Manciano, le senesi Unione Sportiva Poggibonsese, il Monteriggioni e l’Asd Virtus Bianco Azzurra oltre alla livornese Salivoli. In programma anche la pausa pranzo per tutti gli atleti, alla sala a vetri di Arcille. I dirigenti delle società e il sindaco Elismo Pesucci, il quale ha dato il patrocinio del Comune, sono entusiasti di questa iniziativa e stanno già progettando altri appuntamenti sempre a livello giovanile.