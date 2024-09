GROSSETO – “Preoccupati e contrari nei confronti della soluzione individuata dalla Asl Sud Est di rendere a pagamento i posteggi dell’Ospedale Misericordia di Grosseto”. Così gli esponenti grossetani di Azione esprimono la loro perplessità dopo la pubblicazione dell’avviso di realizzazione e gestione dei parcheggi a pagamento da parte dell’Asl.

“Azione da sempre si batte per investimenti maggiori nella sanità ma le relative risorse non devono essere trovate prendendole dalle tasche degli utenti fragili quali malati e loro familiari – prosegue Azione -. Investire nella realizzazione dei posteggi e nel renderli pienamente fruibili è una decisione giusta, come realizzare questo investimento è profondamente sbagliato”.

“La decisione presa sembra inoltre non tener conto che l’ospedale di Grosseto è l’unico riferimento per gli utenti della Provincia di Grosseto che è molto vasta e con collegamenti pubblici non adeguati – proseguono -. Gli utenti della Provincia, con la decisione presa, verranno a subire una ulteriore discriminazione: pagare il viaggio e pagare anche il posteggio”.

“Azione invita gli organi preposti della Azienda Usl Toscana sud est a rivedere la decisione e comunque, in ogni caso, ad un confronto pubblico per determinare la tariffa, la sua modulazione, il numero degli stalli riservati alle categorie esenti”.