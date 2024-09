MARINA DI GROSSETO – Otto squadre, sessantaquattro giocatori, quindici incontri, sessanta partite, un solo vincitore. Questi, in sintesi, i numeri del “Torneo del Mare” che si è disputato al circolo tennis Marina sport center, in una coda d’estate in cui il maltempo non ha rallentato l’entusiasmo dei partecipanti. L’ambito trofeo è stato alzato al cielo dal team Tonno, al termine di un percorso tutt’altro che semplice, contraddistinto da una finale tiratissima vinta contro il team Medusa e decisa all’ultima partita, con tanto di long tie-break.

La squadra composta da Federico Cordovani, Andrea Giannetti, Marco Calisti, Michele Costa, Blasco Brotini, Alessia Granchi, Silvia Soldati, Sara Fantoni, più Alessandro Turci che ha partecipato all’atto conclusivo del torneo in sostituzione di un elemento infortunato, ha ottenuto il successo sul filo di lana, ma nel complesso tutto il torneo è stato all’insegna dell’incertezza e dell’equilibrio, grazie alla formula dei quattro doppi da disputare (maschile, femminile e misto) e alla suddivisione dei giocatori, ben quaranta uomini e ventiquattro donne, per fascia di appartenenza. Una formula che ha elevato la competizione, riuscendo però a mettere ogni tennista a proprio agio sul campo di gioco e che ha visto, partita dopo partita, accrescere lo spirito di squadra nei singoli team. Un torneo che, tra le altre cose, ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico durante le serate di gioco, creando entusiasmo e condivisione. Le squadre partecipanti, al momento della premiazione, hanno ringraziato gli organizzatori per la bella manifestazione sportiva che si è svolta al circolo tennis Marina sport center. Visto il successo ottenuto e l’entusiasmo che si è creato, c’è già chi sta pensando a una seconda edizione.