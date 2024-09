GROSSETO – E’ partita con il primo open day alla tensostruttura di viale Europa la stagione del beach tennis targato Uisp. Tanti neofiti, soprattutto bambini, hanno partecipato alla doppia sessione organizzata a Uisp Beach Park. “Una bellissima giornata che ci dice come quella del beach tennis sia un’attività viva, soprattutto alla Uisp”, ha detto Alessandro Bernabini, coordinatore beach tennis Uisp., che ha poi parlato poi dell’importante novità di quest’anno: “Lavoreremo insieme alla società Beach Tennis Toscana Coaching degli amici Marco Ghirelli e Luca Giabbani. Vengono da un lunga esperienza e unire le forze sarà sicuramente produttivo”.

“Siamo felici di questa collaborazione con Uisp – commenta Luca Giabbani, presidente Beach Tennis Toscana Coaching – che ringraziamo per ospitarci nella loro casa. E’ una struttura bellissima, davvero uno spettacolo giocare qui. I campi per il primo open day sono pieni e se il buongiorno si vede dal mattino faremo ottime cose”. “Siamo attivi da 12 anni – ricorda Giabbani – a Uisp Beach Park troveremo i maestri che già c’erano e collaboreremo per lavorare e far divertire le persone. Ogni anno in Maremma tante persone si riavvicinano a questa disciplina, magari fosse così in tutta Italia. Io un pioniere del beach tennis? Sono solo uno ci mette tanta passione”.

“La Bttc ha molti atleti ha livello agonistico – conclude Bernabini – mentre Uisp ovviamente si occupa degli amatori. Questo progetto ci permetterà di offrire una serie di pacchetti destinati a tutti gli sportivi, senza dimenticare i nostri appuntamenti ludici e di solidarietà che ovviamente continueranno”.

Prossimo open day sabato 21 settembre alle ore 10, per tutte le informazioni sull’attività segreteria Uisp di viale Europa, 0564417756, [email protected].