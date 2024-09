GROSSETO – Cazzotti e urla in pieno centro storico ieri sera (18 settembre), quando, intorno alle 22, in via Ricasoli, a pochi passi da piazza Dante, è scoppiata una rissa tra alcuni ragazzi di origine straniera che se le sono date di santa ragione.

Una situazione che secondo le testimonianze dei residenti e dei commercianti della zona, si ripete con frequenza tanto che le persone che frequentano il centro non si sentono più al sicuro.

«Non ci sentiamo al sicuro – ci dice una residente – quello che è successo ieri sera, succede spesso. È una situazione insostenibile. Già dalle 21,30 in poi il centro diventa pericoloso e non stiamo parlando di vie nascoste o poco illuminate, ci riferiamo alle vie principali come è appunto via Ricasoli».

L’appello è rivolto in particolare modo al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e alla sua amministrazione. «Al sindaco chiediamo più controlli con la presenza di una pattuglia della Polizia Municipale tutte le sere e non una volta ogni tanto».