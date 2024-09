GROSSETO – Dal 20 al 22 settembre torna Puliamo il mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente, che anche quest’anno si svolge all’insegna del motto “Per un clima di pace”.

In tutto il Paese, volontarie e volontari di ogni età saranno impegnate e impegnati nella pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente e promuovere cittadinanza attiva, pace e giustizia sociale. Anche la Maremma si prepara ad accogliere numerosi appuntamenti. Nelle prossime settimane, tra le località che ospiteranno eventi di Puliamo il mondo ci sono Grosseto, Castiglione della Pescaia, Pitigliano, Seggiano, Massa Marittima, Gavorrano e molte altre.

Saranno coinvolte scuole, associazioni, amministrazioni comunali e tante e tanti volontarie e volontari, pronte e pronti a dare il proprio contributo per ripulire le aree naturali e urbane dai rifiuti abbandonati.

“Puliamo il mondo – ha dichiarato Angelo Gentili, presidente di Legambiente Festambiente Aps – è un’occasione importantissima per risvegliare le coscienze e promuovere il cambiamento. In Maremma, abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricco di bellezza naturale, ma la responsabilità di preservarlo è di tutti. Anche nel nostro territorio dai rifiuti incautamente abbandonati, parchi cittadini, aree verdi, spazi cittadini è un grande segno di protagonismo attivo e di civiltà, oltre che di sensibilità ecologica. L’invito alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni, a scuole e istituzioni è a partecipare attivamente per dimostrare che insieme possiamo davvero fare la differenza”.

“Puliamo il mondo è una delle iniziative più longeve e partecipate dedicate alla pulizia e alla salvaguardia dell’ambiente. Ispirata all’evento internazionale Clean Up the World, da trentadue anni si pone l’obiettivo di sensibilizzare cittadine e cittadini, enti pubblici e privati verso una maggiore cura e rispetto per il territorio. Un’iniziativa che non solo promuove azioni di pulizia, ma che stimola una riflessione più ampia sull’impatto che ognuno di noi ha sul pianeta. Per chi volesse partecipare agli appuntamenti in Maremma o trovare maggiori informazioni sugli eventi in tutta Italia, è possibile consultare i siti www.legambiente.it, www.puliamoilmondo.it o www.festambiente.it. L’azione collettiva, come dimostrato negli anni, è uno strumento potente per la tutela dell’ambiente, e ogni piccolo gesto contribuisce a un futuro più sostenibile”.