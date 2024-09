GROSSETO – È stato approvato dalla giunta comunale lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento dell’impianto sportivo polivalente di via Mercurio, attualmente gestito dall’Asd Circolo Pattinatori 1951.

Il progetto di riqualificazione, del valore complessivo di 970mila euro, prevede, qualora finanziato, il completamento e l’adeguamento della pista di pattinaggio coperta, rendendola idonea ad ospitare eventi e competizioni agonistiche di livello nazionale e internazionale.

“L’approvazione di questo progetto è un ulteriore segnale del nostro impegno concreto e costante verso il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini e per coloro che utilizzano le nostre strutture sportive – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Interventi come questi non solo valorizzano le infrastrutture esistenti, ma rappresentano anche un investimento sul futuro della nostra comunità, con ricadute positive sul benessere fisico, sociale ed economico. Siamo orgogliosi di poter lavorare in sinergia con realtà sportive come il Circolo Pattinatori, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per lo sport locale”.

“Si tratta di un progetto ambizioso – dichiarano l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – che, se finanziato, permetterà di riqualificare una delle realtà sportive più importanti della città. Sostenere lo sport significa offrire ai giovani e alle famiglie un ambiente sano, stimolante e capace di trasmettere valori importanti, come il rispetto, la disciplina e lo spirito di squadra. Il nostro ringraziamento va alla società sportiva, che quest’anno ha ricevuto il Premio Sport e Ambiente, per l’impegno costante a favore dei giovani, promuovendo la loro crescita all’insegna del fair play e della sana competizione”.