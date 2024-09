GROSSETO – Buon successo in casa del Grosseto Rugby Club per l’inizio degli open day, che stanno riscuotendo una forte partecipazione di giovani grossetani che si avvicinano sempre di più alla disciplina della palla ovale. In un’atmosfera di fermento e gioco, impegno e piacere, i piccoli – comprese un paio di bambine – si divertono con Mattia Urso e Thomas Chechi, mentre i più grandi sono sotto gli occhi di Agostino Bencivenga divisi nelle categorie Under 14, Under 16 e 18, mentre Enrico Corradini e Vittorio Esposito curano gli Under 12; l’Under 10 sarà tenuta dal Valeria Comandi, giocatrice della rosa senior femminile.

Tanto lavoro anche per il tesoriere Marco Madeddu, che ha preso le consegne da Antonio Veltro rimasto nella società come uomo per ogni settore. Successo anche per la festa del 14 sera fra divertimento, karaoke, balli e tante buone salsicce alla brace e, nella buona tradizione del rugby, qualche birra fresca da assaporare tra i maggiorenni. Il tutto mentre i ragazzini si dilettavano in campo con le palle ovali.

“La stagione sta iniziando nel migliore dei modi – ha commentato lo storico presidente e colonna portante del Grosseto Rugby Club Andrea Benvenuti – l’affiatamento e l’umore sono alti. I giocatori fremono per entrare in campo e accolgono con molta gioia i nuovi arrivati. Ci saranno molte sorprese in casa Grosseto quest’anno e sarà sicuramente una stagione ricca di soddisfazioni. Siamo partiti con il piede giusto”.

I prossimi open day avranno luogo il 20 (domani), il 23, il 25 e il 27 settembre.

Per informazioni Vittorio 335 7103604 o Antonio 346 6831142.