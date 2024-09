GROSSETO – Sarà sabato pomeriggio in trasferta il primo impegno ufficiale dell’Atlante Grosseto, impegnato in Coppa di Divisione. Al torneo aperto a tutte le società del Futsal Nazionale dalla serie A alla B ad eliminazione diretta, limitata anche quest’anno agli Under 2002, il team grossetano incrocerà gli scarpini con il Torrita di Siena al Palasport Torrita, con fischio d’inizio alle 16.

Dopo l’inizio della preparazione atletica da alcune settimane con la consulenza dell’esperto Bernardo Olanda, è ancora in fase di completamento la rosa Under 19: da definire quindi la formazione del debutto fino al fischio di inizio della gara, contro la ripescata in serie B società senese, nel cui gruppo militano diversi ex biancorossi, dal bomber Cassioli al mister Chiappini. Per la prima squadra biancorossa ci sono alcune certezze dalla precedente stagione ovvero Tamberi, Lessi (nella foto) e Bellucci ed il nuovo arrivato da Massa, il promettente giovane Galletti, sotto la guida del coach Daniele Torre.

Intanto, giovedì 26 pv alle 20,30, presso il Lux Lounge Drink in via Orcagna 61, si terrà la presentazione delle squadre della corrente stagione sportiva con ricco buffet, intrattenimento e molte sorprese. Prenotazione entro lunedì pv info 3926701777 o 3286053371.