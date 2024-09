FIRENZE – Importanti incarichi per i sindaci maremmani nell’Anci Toscana, Associazione nazionale Comuni italiani, eletti durante l’assemblea congressuale che si è tenuta nella giornata di ieri, 18 settembre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Erano presenti oltre 150 tra sindaci e amministratori.

È la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, a ricoprire l’incarico della nuova presidenza di Anci Toscana, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari è stato eletto vicepresidente.

«Susanna – afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani – è un’amministratrice di grande esperienza, che ha sempre saputo coniugare dialogo e concretezza. Ora è chiamata a ricoprire un nuovo incarico prestigioso, frutto della fiducia dei sindaci toscani, con i quali sono sicuro che collaboreremo per fare un grande lavoro nel segno della continuità.

Inoltre l’assemblea di Anci Toscana ha eletto gli altri vertici dell’associazione. Simone Gheri è stato confermato direttore.

Ecco i componenti del consiglio direttivo

Susanna Cenni sindaca di Poggibonsi; Giampiero Fossi sindaco di signa; Alberta Ticciati sindaca di Campiglia Marittima; Serena Arrighi sindaca di Carrara; Luca Salvetti sindaco di Livorno; Ilaria Bugetti sindaca di Prato; Roberta Casini sindaca di Lucignano; Michelangelo Betti sindaco ci Cascina; Alessio Mantellassi sindaco di Empoli; Federico Balocchi sindaco di Santa Fiora; Raffaella Mariani sindaca di San Romano Garfagnana; Gilda Diolaiuti sindaca di Pieve a Nievole; Nicola Armentano consigliere comunale di Firenze; Alessandro Ghinelli sindaco di Arezzo; Francesco Ferrari sindaco di Piombino; Matteo Arcenni sindaco di Terricciola; Michele Conti sindaco di Pisa; Riccardo Megale assessore comunale di Grosseto; Manuela Del Grande sindaca di Santa Maria a Monte; Mario Pardini sindaco di Lucca.

«L’assessore Riccardo Megale -sono le parole del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è stato eletto nel direttivo regionale dell’associazione nazionale comuni italiani. Sono convinto che onorerà al meglio anche questo nuovo impegno riuscendo, al tempo stesso, a portare la voce dei cittadini grossetani anche nelle scelte regionali Anci». «Megale – affermano Massimiliano Baldini e Arturo Bartoletti (Lega) – va a ricoprire un ruolo estremamente delicato e importante. Egli rappresenterà la Maremma in seno a un organo fondamentale e assai rappresentativo. Purtroppo, infatti, i sistemi elettorali regionali privilegiano la centralità e danno poca rappresentatività alle aree periferiche e meno densamente popolate, fortemente penalizzate anche dal punto di vista logistico e infrastrutturale. Per questo motivo la Lega Toscana ha dato fiducia a Megale, non solo riconoscendo i suoi meriti e le sue competenze, ma anche per dare voce ai territori come il nostro e dare loro modo di esprimere le problematiche e le esigenze specifiche delle rispettive comunità». Dal canto suo Riccardo Megale dichiara di essere assai gratificato dalla scelta compiuta dal partito: «Una scelta niente affatto scontata – afferma – che, da un lato, mi rende sicuramente orgoglioso, dall’altro mi fa sentire consapevole del ruolo che vado a rivestire e delle grandi responsabilità che esso comporta. Sicuramente farò tutto il possibile per raggiungere risultati importanti e per dare voce alle istanze di tutti i territori che, assieme alla Maremma, rappresentano assolutamente uno dei principali valori della nostra Regione».

L’assemblea regionale

Nell’assemblea regionale dell’Anci Toscana sono stati eletti inoltre Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia; Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano.

Nel suo intervento Elena Nappi ha sottolineato «l’urgenza di una revisione che permetta di sostenere maggiormente gli investimenti locali e di estendere l’utilizzo dell’imposta in settori chiave come la sicurezza, la pulizia e i servizi per cittadini e turisti. Con tutti i sindaci dell’assemblea abbiamo condiviso l’importanza di avere una revisione ponderata dell’imposta di soggiorno, soprattutto sulla parte relativa alla modalità di riscossione che deve avvenire in maniera chiara e gestita in modo che non penalizzi i bilanci di ogni comune. Le mie congratulazioni vanno alla nuova Presidente Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, e al riconfermato direttore Simone Gheri. Sono molto onorata di poter partecipare attivamente a questa importante associazione che è la “Casa dei Comuni”, attraverso la quale far valere idee e proposte, e soprattutto portare avanti importanti impegni in tutti i settori come la sanità, la sicurezza, il trasporto pubblico ed ogni questione che coinvolge sempre i sindaci, considerati l’avamposto dei cittadini».

«La nomina in assemblea regionale Anci – ha commentato Cinzia Pieraccini – è un nuovo importante impegno e un riconoscimento per il Comune di Castel del Piano e per l’Amiata di cui mi farò portavoce rappresentando le nostre piccole realtà più piccole e più lontane dai centri cittadini più grandi. Il confronto con i sindaci della Toscana sarà sicuramente un’occasione di arricchimento. Lavorerò perché si possa andare avanti tutti con lo stesso passo e le stesse opportunità».