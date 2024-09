BAGNO DI GAVORRNO – Pirotecnico 2-2 tra Follonica Gavorrano e Livorno nel recupero della prima giornata del Girone E di Serie D, con le due squadre che non si risparmiano e danno vita a una bella e combattuta partita di fronte al pubblico del Malservisi-Matteini.

Passano due minuti e arriva la prima occasione dei locali: palla in profondità di Tatti per Zini, che controlla in velocità e calcia sul portiere, sfiorando il gol. Al 9′ Pino intercetta un rinvio del portiere. La palla termina sul fondo, ma i ritmi sono alti.

Al 25′ l’arbitro assegna un dubbio calcio di rigore al Livorno, per contatto in area tra Pignat e Marinari. Capparella dal dischetto si fa quasi parare il penalty da Antonini che intercetta, ma la palla entra e il Livorno passa in vantaggio.

Due minuti più tardi Antonini sventa sul tiro ancora di Capparella, con gli amaranto vicini al raddoppio.

Ospiti ancora in avanti a cercare il gol del doppio vantaggio: al 35′ Ndoye con una finta si libera al tiro, ancora bravo Antonini che in tuffo non si fa ipnotizzare. Niente di rilevante fino all’intervallo.

L’ingresso nella ripresa per i ragazzi di Masi è aggressivo, Kondaj ci prova con un tiro di controbalzo dal limite al 3′ respinto da Cardelli con i pugni.

Al 6′ grande fiammata di Kernezo sulla destra, palla perfetta al centro dell’area per Zini che incorna ma non trova la porta da ottima posizione.

Il Follonica Gavorrano spinge sull’acceleratore: al 9′ Pino recupera palla sulla trequarti, avanza e cerca il destro da fuori, parato. Sull’altro fronte risponde Bellini al 12′, la sua conclusione da fuori termina a lato. Tre minuti più tardi Capparella impegna Antonini in tuffo: sfera deviata.

Al 22′ il Follonica Gavorrano capitalizza gli sforzi: Pino raccoglie palla in area e tutto solo di fronte a Cardelli non sbaglia, trovando il gol del pareggio.

Minerari ancora in avanti con un tiro-cross insidioso di Lo Sicco, che al 32′ su calcio piazzato sfiora l’incrocio.

Al 36′ Tatti sfonda sulla destra e mette una palla in mezzo insidiosa, Kondaj per un soffio non batte a rete.

Il Livorno si rivede invece al 38′ con Russo, che con il destro impegna Antonini in angolo. Un minuto e Marino cerca l’eurogol da centrocampo: vede Cardelli fuori dai pali e ci prova, il portiere blocca la sfera.

Quando la gara sembra incanalarsi sull’1-1, al 44′ il Livorno trova il nuovo vantaggio: Dionisi di testa trova l’incornata vincente sul cross di Currarino direttamente da calcio piazzato, portando gli amaranto sull’1-2.

Non è finita: al 50′, in pieno recupero, Souare viene atterrato in area da Calvosa. L’arbitro assegna un calcio di rigore su cui si presenta Lo Sicco, che non sbaglia e decreta il definitivo 2-2, degna conclusione dopo un bel match tra le due squadre.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat (35′ st Marino), Brunetti (30′ st D’Agata), Pino (24′ st Souare), Zini (20′ st D’Este), Kondaj, Tatti, Lo Sicco, Morgantini (42′ st Scartoni), Kernezo. A disposizione: Romano, Cellai, Scartabelli, Cret. All. Masi.

LIVORNO: Cardelli, D’Ancona, Bellini, Brenna, Hamlili (36′ st Currarino), Parente (24′ st Calvosa), Regoli (13′ st Rossetti), Capparella (36′ st Dionisi), Marinari (25′ st Russo), Ndoye, Risaliti. A disposizione: Tani, Luci, Frati, Turini. All. Indiani.

ARBITRO: Balducci di Empoli; assistenti Manni di Frosinone e Cirillo di Roma 1.

MARCATORI: 25′ (rig.) Capparella, 22′ st Pino, 44′ st Dionisi, 51′ st (rig.) Lo Sicco.

NOTE: Biglietti venduti: 320. Recuperi 1+6. Ammoniti Parente, Bellini, Tatti, Brunetti, D’Este, D’Ancona, Dionisi.