Negli ultimi anni nel nostro Paese è aumentato il numero di persone che vivono in affitto. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, infatti, questa condizione interessa una famiglia italiana su cinque abita in affitto, pari a 5,2 milioni di nuclei e 11,8 milioni di persone.

A rientrare nella percentuale sono soprattutto le famiglie più giovani, quelle di nuova costituzione e i nuclei con figli – in quest’ultimo caso, in particolare, le famiglie con almeno 3 figli arrivano a costituire un terzo del totale.

Naturalmente, per trascorrere serenamente la vita all’interno delle mura domestiche è importante scegliere con attenzione la casa da prendere in affitto, così come adottare una serie di accorgimenti utili non appena sottoscritto il contratto.

Visitare l’immobile e il quartiere prima di affittare la casa

Oggi molte persone trovano la casa da affittare online, un modo semplice e veloce per confrontare vari immobili e individuare quelli più adatti alle proprie esigenze.

Naturalmente, nonostante la comodità di cercare l’abitazione in affitto tramite gli annunci sul web, rimane fondamentale visitare sempre di persona l’appartamento prima di sottoscrivere il contratto di locazione.

In particolare, durante la visita dell’abitazione è importante verificare che sia tutto funzionante, per esempio controllando gli impianti presenti nell’immobile e gli eventuali elettrodomestici messi a disposizione dal proprietario, per annotare qualsiasi difetto o chiedere maggiori informazioni al titolare della casa in caso di dubbi.

Allo stesso modo, è consigliabile vedere anche il quartiere in cui si trova l’abitazione, per verificare la presenza di servizi e attività utili come fermate dell’autobus, parcheggi, scuole, negozi e supermercati.

Definire con chiarezza l’importo dell’affitto e le spese da pagare

Una volta trovato un immobile di proprio gradimento da affittare è importante richiedere una serie di informazioni al proprietario dell’abitazione.

Nel dettaglio, è raccomandabile informarsi bene sull’importo esatto del canone di locazione, verificando se la cifra è compatibile con le caratteristiche e lo stato della casa e i servizi disponibili in zona.

Bisogna anche chiedere chiaramente qual è il deposito cauzionale da versare al momento della stipula del contratto d’affitto, così come informarsi sulle modalità di restituzione una volta terminata la locazione.

Controllare sempre tutto il contratto prima di firmarlo

Prima di prendere una casa in affitto è fondamentale leggere con attenzione il contratto in ogni sua parte, prendendosi tutto il tempo necessario per verificare il documento ed essere sicuri che non contenga clausole o aspetti non concordati in precedenza con il proprietario.

All’interno del contratto, infatti, devono essere presenti tutte le informazioni utili sul canone, la durata del periodo di locazione, la cauzione, i mobili dell’abitazione e la lista degli oggetti inclusi nell’immobile e messi a disposizione dell’affittuario.

Nel contratto devono essere riportati anche eventuali danni e difetti dell’immobile e del contenuto, affinché in seguito il proprietario non possa richiedere dei risarcimenti non dovuti. Se invece sono presenti delle clausole poco chiare è bene chiedere spiegazioni prima di firmare il documento.

Inoltre, bisogna sempre firmare tutte le pagine per evitare modifiche successive, ricordandosi di richiedere una copia del contratto e pagare il canone soltanto con sistemi tracciabili come un bonifico bancario, possibilmente chiedendo la conferma del pagamento tramite messaggio o email.

Cosa fare dopo aver preso una casa in affitto?

Una volta sottoscritto il contratto di affitto è importante regolare al meglio una serie di aspetti per trascorrere la vita quotidiana con la massima tranquillità. Innanzitutto, si deve procedere all’attivazione delle utenze domestiche, provvedendo a richiedere la voltura nel caso di luce e gas.

In secondo luogo, è possibile valutare di accrescere la sicurezza dell’abitazione, per esempio attraverso la stipula di un’assicurazione per la casa. Si tratta di un prodotto che permette di tutelarsi da una serie di guasti e imprevisti che possono verificarsi nel quotidiano, come per esempio furti, incendi, allagamenti, guasti e danni ai beni presenti all’interno dell’abitazione. Tra le proposte più interessanti del momento è possibile annoverare la polizza casa proposta da Verti, un’assicurazione online semplice e immediata che, in caso di necessità, consente di aprire un sinistro in autonomia dalla propria area personale.

In aggiunta, si può aumentare la protezione domestica anche investendo in un sistema di allarme. Il consiglio, in questo caso, è quello di installare un antifurto di ultima generazione che non richiede opere murarie per l’installazione, così da poter procedere alla posa senza dover consultare prima il proprietario dell’immobile, naturalmente soltanto nel caso in cui le clausole d’avviso riportate sul contratto non indichino diversamente.