ARGENTARIO – Incontro speciale al Comune fra il sindaco Arturo Cerulli e l’assessore allo sport Chiara Orsini e gli atleti argentarini Francesco Feroci e Massimo Milano. I due sportivi, tesserati della società Gao Brinella, parteciperanno ai Campionati del mondo di Nuoto Pinnato che si terranno nei prossimi giorni a Marsiglia. Strette di mano, qualche minuto di conversazione e gli auguri e l’incoraggiamento dell’Amministrazione Comunale a portare in alto il nome e i colori del territorio.

Francesco Feroci, classe 2008, già sarà impegnato in tre differenti gare individuali per la categoria Under 18 nei giorni dal 25 al 27 settembre. Massimo Milano, classe 1973, gareggerà nella catergoria Master 50 il 22 e 23 settembre.

Weekend denso di impegni “mondiali” anche per due importanti realtà sportive del territorio lagunare, il Cus Albinia e il Gao Brinella. “Siamo molto orgogliosi che le nostre eccellenze delle sport – ha detto entusiasta Luca Minucci, assessore del Comune di Orbetello con delega allo sport – in questo caso rappresentanti del pattinaggio e del nuoto pinnato, siano stati scelti per vestire la maglia azzurra, una testimonianza che lo sport sul nostro territorio è una componente fondamentale della nostra vita di comunità fatta di atleti straordinari e di altrettanto straordinarie realtà associative”.

I primi a vestire la maglia azzurra con la nazionale italiana di fondo saranno gli atleti del Gao Brinella, Andrea Luca Pazzagli, Jacopo Bianchi e il citato Francesco Feroci, impegnati dal 25 settembre nei campionati del mondo in acque libere a Marsiglia. “Cresciuti nel Gao Brinella – ha aggiunto Minucci – sono allenati dal nostro Andrea Bartolini, preparatore dai successi indiscussi, che ha portato la società lagunare a ottenere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale. Ringraziamo tutta la Gao Brinella per l’impegno che a ogni livello, sia organizzavo che atletico, viene profuso per ottenere tali successi e facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo ai nuotatori affinché ottengano a Marsiglia i migliori risultati”.

Il 26 settembre sarà la volta di Lucrezia Zago, atleta del Cus Albinia scelta per rappresentare l’Italia ai mondiali di pattinaggio, che si disputeranno a Prato dal 26 al 28 settembre. “Anche a Lucrezia – ha concluso l’assessore lagunare – va il nostro più sincero augurio che il grande impegno profuso da lei e dalla sua allenatrice del Cus Albinia venga premiato dai risultati. Da parte nostra ringraziamo tutti coloro che, anche nell’ambito del pattinaggio, mirano all’eccellenza ottenendo successi importanti per tutto il territorio, di cui non possiamo che essere orgogliosi”.