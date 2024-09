GROSSETO – Sabato da incorniciare per il Big Mat Bsc Grosseto Under 12. I biancorossi, allo stadio Simone Scarpelli, superano brillantemente le semifinali play-off per le final four dello Scudetto, imponendosi contro i Cubs di Albisole e il Verona Artmec. “Abbiamo giocato due ottime gare – commenta Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto -. Al di là dei numeri, ho visto una squadra solida, concentrata e con tanta voglia di divertirsi. Sono davvero orgoglioso di questo successo, visto che è la prima volta che una squadra giovanile del Big Mat Bsc Grosseto, salvo gli under 18, si è qualificata alle final four di baseball. Un risultato frutto di tanto lavoro, passione e di collaborazione con le scuole, realtà fondamentali per poter avvicinare i ragazzi al nostro sport”.

Le final four si giocheranno sabato 28 settembre sul diamante di Parma. Oltre al Big Mat Bsc Grosseto, ci saranno Milano, Reggio Emilia e Senago. “Non vediamo l’ora di giocare – conclude Lino Luciani -. Voglio ringraziare ancora una volta i genitori dei ragazzi, senza di loro non sarebbe possibile raggiungere questi traguardi, ma anche chi ci ha dato una mano durante gli allenamenti, come Diego Luciani, Jorge Aloma, Laura Conti, Alessandro Brocca, i dirigenti Antonio Lenzini, Guido Fontana, Michele Arcioni, Marco Manganelli e la società”.

Non riescono invece a imporsi gli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. Dopo aver superato la Sambonifacese, cedono il passo contro il Vercelli, classificandosi però tra le prime otto squadre italiane. Il prossimo appuntamento per i ragazzi del manager Daniele Secciani sarà sabato 21 settembre in Coppa Toscana.