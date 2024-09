Aperte le iscrizioni alle “Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”, il secondo Congresso nazionale di Pescas

Tra i vari appuntamenti, in programma dal 26 al 29 settembre, anche corsi accreditati per ingegneri, architetti, avvocati e tecnici competenti in acustica

GROSSETO – È ancora possibile iscriversi alle “Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”, il secondo Congresso nazionale dell’associazione Pescas, dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia e la cultura dell’ambiente e della salute, in programma a Grosseto dal 26 al 29 settembre. Un’occasione di confronto e dibattito su come creare, progettare e salvaguardare il benessere e la salute di persone e luoghi, che porterà nel capoluogo maremmano esperti di varie discipline provenienti da tutta Europa e che sarà accompagnato da momenti di formazione accreditata, incontri più informali e conviviali, visite guidate, presentazione di libri e docufilm, aperte a tutta la cittadinanza.

Il Congresso, che si apre ufficialmente, giovedì 26 settembre all’hotel Airone di Grosseto, tratterà temi che spaziano dall’energia all’agricoltura, dalle terapie integrative alla tutela ambientale, sarà preceduto da due momenti di formazione accreditata rivolti a ingegneri, architetti, avvocati e tecnici.

Dalle 9.30 alle 13 di giovedì 26 settembre, in presenza e online, si potrà seguire uno dei due corsi accreditati: il corso di aggiornamento “Progettazione integrata strutturale, acustica ed impiantistica”, con gli interventi di Sergio Luzzi, Raffaele Anatriello, Santo Durelli, Augusto Papa, rivolto a ingegneri e architetti, e il corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica “La speciale competenza dell’esperto in acustica forense”, con le docenze di Giuseppe Salomone, Andrea Catania, Vincenzo Giuliano, Fabrizio Pettini, rivolto ad avvocati, in ambito penale, civile e amministrativo, e ai tecnici, iscritti nell’elenco Enteca e agli esperti con competenza acustica iscritti negli albi Ctu e dei periti dei Tribunali, chiamati a gestire e risolvere contenziosi basti sulle immissioni di rumore intrusivo.

Alle 16 di giovedì 26 settembre è prevista l’apertura del Congresso con un’introduzione ai temi trattati e la prima sessione dal titolo “Energia, energia”. Le attività riprenderanno poi venerdì 27 settembre, alle 8.30 con la sessione “Terapie integrative per la prevenzione, la cura, il benessere”; alle 11.30 avrà inizio la terza sessione dedicata a “Immissioni, comfort e qualità del territorio”. Dalle 15.30 l’attenzione sarà su “Agricoltura, alimentazione, sicurezza e salute” e, a seguire, su “Invecchiamento a benessere”.

Il congresso riprendere sabato 28 settembre e si sposta nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia con una sessione dal titolo “Dialoghi sul benessere” e la sessione conclusiva dedicata ai progetti futuri.

Sempre nella giornata di sabato, sono previste alcune attività aggregative: la visita in barchino sulla Diaccia Botrona, alle 15, e la presentazione dei libri e docufilm “La foresta è la mia cura” a cura di Mauro Batisti (I libri di Mompracem), “Energia, energie” a cura di Pietro Berna e Massimo Tucci (I libri di Mompracem), “Renzo Montagnani. Un uomo libero” a cura di Domenico Palattella (Antonio Delli Santi editori) e “La scuola toscana nel cinema italiano: storia di un successo collettivo”, dalle 19, al Bastione Molino a Vento sulle Mura Medicee. A concludere il programma, domenica 29 settembre, alle 9.30, sarà visita guidata nel centro di Grosseto con l’architetto Pietro Pettini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.pescas.it

Il secondo Congresso nazionale di Pescas è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Parco naturale regionale della Maremma, gli Ordini provinciali degli ingegneri, degli architetti, pianificatori paesaggisti, conservatori, degli avvocati, Collegio dei periti industriali e dei periti industriali e laureati della provincia di Grosseto, Cna Grosseto, Associazione Periti esperti della Toscana, Teffit – Terapie forestali in foreste italiane, Associazione italiana di acustica, Aidii – associazione italiana degli igienisti industriali, Inarsid e con il contributo di Ecophon Saint-Gobain, Allins, Aesse Ambiente, Biosafe e Svantek Italia.