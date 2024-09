SANTA FIORA – tre aule didattiche, due aule speciali, una sala lettura (biblioteca, che sarà utilizzabile anche in orario extrascolastico), una sala professori, due grandi spazi per attività comuni, una stanza per attività di recupero e colloqui individuali. Al piano B interrato ci sono i locali tecnici ed un grande spazio per depositi ed archivio.

Sono i numeri della nuova scuola media “Domenico Bulgarini” di Santa Fiora. Ogni piano ha 380 metri quadri di superficie utile.

L’edificio appartiene alla categoria NZeb (consumo energetico quasi zero) che raggruppa gli immobili che semplicemente consumano pochissima energia per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione.

La categoria Nzeb è stata raggiunta grazie ad importati opere di isolamento termico, alla posa di infissi ad elevate prestazioni e all’utilizzo di tecnologie di risparmio energetico. E’ stata prestata particolare attenzione alla selezione dei corpi illuminanti che risultano essere a led e dimmerabili.

L’edificio è servito da un sistema, BMS (building management system) in grado di gestire e monitorare l’utilizzo dell’impianto di illuminazione e di riscaldamento. Oltre all’utilizzo del teleriscaldamento come fonte rinnovabile, l’edificio ospita un impianto fotovoltaico da 19,92 kW. L’energia prodotta dall’impianto sarà utilizzata in primo luogo per soddisfare i fabbisogni della struttura mentre quella in esubero sarà immessa in rete.

L’immobile risulta in classe A4.